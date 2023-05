Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru profesorii care au o vechime in munca de peste 15 ani. Potrivit noilor legi ale Educației, aceștia vor beneficia de reducerea normei didactice. „Stim ca efortul depus de profesori nu este unul usor. Zi de zi, acestia sunt aproape de elevi, se implica cu totul in educatia lor si fac…

- In urma cu trei ani, prin OUG nr. 163/2020, se stabilea perioada limita pana la care un viitor pensionar iși putea cumpara anii de vechime aferenți ieșirii la pensie. In prima forma a ordonanței era stabilit ca termen, data de 31 august 2021, ulterior avea sa fie modificata pana la data de 31 august…

- Cat costa un an de vechime in munca. Contribuția lunara pentru pensie a crescut in 2023. Cand este termenul limita de plata Vechimea in munca se poate cumpara și in acest an. Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare și nu au numarul minim de ani pentru…

- Olimpiu Moruțan (23 de ani) nu va reveni la Galatasaray nici daca italienii de la Pisa nu-l vor transfera definitiv pana la finalul sezonului, conform unei televiziuni din Turcia. Galatasaray planuiește sa-l vanda pe mijlocașul roman, care a impresionat in acest sezon. ...

- Horoscopul zilei de 1 martie 2023 spune ca nativii din zodia Taur sunt in cautarea unui nou loc de munca. Astrele le recomanda sa fie foarte atenți la detalii și sa nu accepte orice oferta. Este recomandat sa petreci mai mult timp alaturi de persoane care te susțin, indiferent de dorințe sau pasiuni,…

- Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020, informeaza Adevarul.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Oamenii care lucreaza in oficiu s-au confruntat cel puțin o data cu situația in care intr-un un anumit moment s-a defectat mouse-ul, s-a terminat hartia in imprimanta, s-a pierdut foarfeca sau cand prin magie au disparut stilourile, capsele din sertar și multe alte rechizite de birou care sunt necesare…

- Veste proasta pentru multi romani. Cei care vor sa aiba o pensie mai mare și, pentru acest lucru au nevoie sa iși cumpere ani de vechime in munca, trebuie sa se grabeasca. Termenul-limita pana la care legea mai permite acest lucru este 31 august 2023.