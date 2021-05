Un studiu recent a descoperit noi efecte periculoase pentru sanatate ale sarii. Mai exact, nivelul ridicat de sare poate face organismul mai vulnerabil la bolile cauzate de bacterii. Astfel, sarea, consumata in exces, poate afecta și imunitatea. Studiul a fost publicat in revista Circulation și are la baza cercetarii din 2015, pe care le completeaza. Potrivit acestuia, o cantitate mare de sare, ce ajunge in sange, poate afecta modul in care celulele albe reacționeaza in momentul in care detecteaza o celula nesanatoasa. Echipa de oameni de știința a analizat modul in care este afectat metabolismul…