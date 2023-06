Cum îți poate ajuta firma contabilitatea primară Toate firmele din Romania, dar și unele PFA-uri, au nevoie de un contabil. In funcție de organizarea juridica, de complexitatea domeniului și a clienților cu care lucreaza, fiecare companie sau PFA in parte, poate sa aiba nevoie de un contabil primar sau Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI Gino Mader, ciclistul care a cazut in rapa in Turul Elvetiei, a murit 14:46 0 BREAKING NEWS Ultima ora - Gino Mader, ciclistul care a cazut in rapa in Turul Elvetiei/ Video 14:41 478 Cele mai rapide ambarcatiuni din lume vor participa la o competitie pe Lacul Siutghiol din Mamaia 12:21 39…

- Rusia se descurca din ce in ce mai bine in a eluda sancțiunile occidentale privind produsele electronice, afirma un oficial american, informeaza Politico. „Pana la inceputul acestui an, Rusia a putut reimporta anumite categorii cheie de electronice la aproximativ nivelurile de dinainte de razboi”, afirma…

- Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) – Asociația pentru Drepturile Conexe a depus in instanța o cerere de deschidere a procedurii de insolventa impotriva GEOPOL INTERNATIONAL SRL Bucuresti, firma care detine licenta TV pentru postul Realitatea Plus, se arata pe b1tv. Demersul vine…

- Termoplast, compania vizitata de prim-ministrul Romaniei, este unul dintre cei mai mari producatori de tamplarie PVC și aluminiu din Romania. Peste 70 la suta din producție este exportata in Europa de Vest. Firma a fost inființata in urma cu mai bine de 30 de ani, fiind construita pe valorile unui business…

- Unii oameni sunt de parere ca pentru a avea cu adevarat succes in ceea ce faci, este nevoie sa imbini utilul cu placutul sau, și mai bine, sa iubești de-a dreptul ce faci. Acesta este principiul care a fost urmat de Adelina Vaihel, o tanara din Constanța care și-a impartașit experiența de tanar antreprenor…

- Unul dintre aspectele importante, care stau la baza confortului psihologic este stabilitatea financiara. Lipsa ei poate genera griji firești in privința viitorului. Partea buna este ca, indiferent de situație, exista rezolvari și ai la indemana opțiuni care sa iși ofere mai multa liniște in privința…

- Firma de catering care aduce mancarea la Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” din Ileanda, județul Salaj, este acuzata de parinții elevilor ca furnizeaza „laturi”, dupa ce in mancare a fost gasit un gandac.„Daca ne-ar lua cineva in seama ar fi perfect. Efectiv bani aruncati! Asa ceva nu poti sa mananci.…

- Dupa 17 ani de munca in Italia, Ana și-a dorit sa aiba casa mult visata in Romania și sa se restabileasca in țara. Femeia a fost țepuita de o firma de mobila, asta dupa ce a scos din buzunar suma de 9.000 de euro, insa s-a ales cu totul altceva.