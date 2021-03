In țara aceasta daca mori de COVID, ești huduit cu patima. Daca salvezi vieți, ești criminal. Daca gandești masuri de distanțare fizica, ești urcat pe soclul dictatorilor. In țara asta se striga libertate deși generația ieșita pe strazi in zilele acestea nu are habar de cum se construiește socialismul multilateral dezvoltat in frig, la cozi, in interiorul unor granițe impenetrabile, și cu caluș la gura. Sau, mai rau, in inchisoare. E țara in care libertatea de expresie este sfanta dar in care moralitatea sta undeva pe la subsolurile existenței. Sunt graitoare imaginile cu bolnavii COVID care…