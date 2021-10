Cum îți păstrezi energia și sănatatea în lunile de toamnă Toamna este deja aici iar odata cu schimbarea anotimpului apar zile mai scurte și vremea este din ce in ce mai racoroasa. Incepem sa scoatem puloverele din șifonier, sa ne curațam botinele și cizmele de praf insa nu trebuie sa intram in hibernare din punct de vedere psihic. Toamna este un moment minunat pentru a ne stabili noi prioritați referitoare la ingrijirea personala, pentru a incepe o noua rutina, pentru a ne imbunatați starea de sanatate sau pentru a revigora planuri mai vechi ramase neindeplinite. Sarbatorile de iarna vor fi aici inainte sa-ți dai seama și ar fi bine sa ai in vedere cateva… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incep editorialul de astazi cu una dintre principalele intrebari care ni se adreseaza, mai ales in aceasta perioada. Toamna, care aduce cu ea colorarea copacilor in nuanțe ce incanta simțurile, deschide porțile gradinițelor și al școlilor, chiar in pandemie, aduce cu sine ingrijorari legate de numeroasele…

- Un somn bun este incredibil de important pentru sanatatea dvs. De fapt, felul in care va odihniți in pat in dormitor este la fel de important ca sa mancați sanatos și sa faceți mișcare. Din pacate, exista multe lucruri care pot interfera cu modelele naturale de somn. Oamenii dorm acum mai puțin decat…

- Toți tinerii care implinesc 18 ani se gandesc sa faca școala de șoferi și sa dea examenul pentru obținerea permisului de conducere. Dar, de cele mai multe ori, examenul pe care unii il considera adevaratul test al maturitații nu este deloc ușor de luat. Mulți dintre elevii școlilor de șoferi sunt nevoiți…

- Dacian Ciolos, copreședintele USR PLUS a declarat ca specialistii trebuie sa se pronunte cu argumente despre vaccinarea anti-COVID si nu politicienii care lasa impresia ca „se pricep la toate”, campania de imunizare fiind, in opinia sa, „un subiect politizat”. El a precizat, duminica, la Prima TV, ca…

- Pe masura ce temperaturile se schimba, semn ca toamna se apropie, si rutina zilnica privind sanatatea trebuie adaptata. Pe langa varietatea de fructe si legume proaspete, vara ne ofera si mult soare, iar in sezonul de toamna lucrurile arata un pic diferit, organismul nostru avand nevoie de un plus de…

- De mici am crescut cu ideea ca „banii nu pot cumpara fericirea”. Studiile efectuate de-a lungul anilor au aratat ca deși unii oameni au foarte mulți bani, acest lucru nu inseamna ca acele persoane sunt mult mai fericite decat cele care au o viața mai grea din punct de vedere financiar. Se pare, totuși,…

- Renumitul ulei de cocos este considerat un superaliment, dar și un ingredient valoros in cosmetica. Bogat din punct de vedere nutrițional, uleiul de cocos are numeroase beneficii pentru organism.Pe langa beneficiile sale ca ingredient pentru prepararea mancarurilor și a produselor pentru ingrijirea…

- Scalpul tau produce prea mult sebum și simți ca trebuie sa-l speli regulat? In acest articol, va oferim cateva sfaturi, astfel incat sa va puteți menține parul curat mai mult timp. Dormitul pe o perna de bumbac, stresul excesiv, utilizarea produselor greșite sau aplicarea produselor cosmetice pe linia…