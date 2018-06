Cum îţi înveţi copilul să nu mintă? Exceptia este atunci cand spui o "minciuna nevinovata" pentru a proteja sentimentele cuiva drag. Vedem cu totii pe pielea noastra cum lipsa de sinceritate raneste multi oameni, putand duce inclusiv la ruina financiara sau politica. Astazi, mai mult ca oricand, e rolul nostru de parinti sa invatam copiii de ce e important sa te tii de cuvant, sa spui adevarul, sa fii un om de incredere. Onestitatea este singura forma prin care viata sociala poate functiona corect. Iata in continuare un ghid pentru parinti de la tlchowstuffworks.com ca sa isi educe copilul sa fie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera timișeni au depistat in vama Cenad un barbat dat in urmarire generala. Acesta a fost condamnat la inchiasoare pentru savarșirea unei infracțiuni la regimul circulației, insa a incercat sa scape de pedeapsa si sa fuga din tara. “In data de 05.06.2018, in jurul orei 07.30, in Punctul…

- Un studiu recent arata ca minciunile copiilor sunt normale si pot avea legatura cu inteligenta acestora, noteaza psychologytoday.com. Chiar daca rezultatele acestui studiu ii pot consola, parintii vor insista din partea copiilor sa stie adevarul si s-ar putea sa-i frustreze si chiar sa-i enerveze…

- Curtea de Conturi va fi institutia care va verifica modul in care a fost atribuit contractul de achizitii publice, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "De ani de zile se discuta despre fo...

- Cristi Borcea ar putea fi eliberat condiționat. Magistratii Judecatoriei Sectorului 4 judeca, miercuri, cererea de eliberare conditionata a fostului actionar al clubului Dinamo, care executa o pedeapsa de sase ani si patru luni inchisoare in dosarul “Transferurilor de jucatori”. Decizia instantei nu…

- Potrivit unui studiu realizat la Universitatea din California, minciunile nevinovate ii afecteaza pe copii deopotriva ca cele “serioase”. Psihologii de aici considera ca un copil va fi mai mincinos si mai dornic sa triseze, cu cat parintii (adultii) au tendinta sa-l minta. La studiu au participat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii da o lovitura grea lui Calin Popescu Tariceanu și ii amintește ca legea care a statuat infiintarea Pilonului II de pensii a fost adoptata pe vremea cand era el premier. Orban se intreaba cum va explica Tariceanu faptul ca la 10 ani distanța va susține posibilitatea…

- Noi studii ale americanilor evidențiaza pericolul ascuns in conservele de ton și atenționeaza asupra consumului exagerat al acestui produs. Cercetatorul Gretchen Mahler, de la Universitatea Binghamton din New York, a atras atenția asupra urmarilor grave pe care le poate avea consumul tonului la conserva.…

- Politistii de frontiera din Timis au depistat in vama Cenad un barbat dar in urmarire generala, care avea de executat un an și șase luni in spatele gratiilor, pentru savarsirea infractiunii de inșelaciune. “In data de 02.04.2018, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F.…