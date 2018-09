Se pare ca numele pe care ti l-au ales parintii tai iti poate influenta foarte mult viata si destinul, in functie de litera cu care incepe. A – Prima litera din alfabet este asociata curajului si daruirii in totalitate in tot ceea ce faci in viata. Litera A este asociata de asemenea norocului, succesului si reusitei in plan amoros. B – Nu au stofa de lideri dar isi fac meseria constiincios, fiind foarte buni executanti. In plan afectiv, sunt extrem de sensibili si atenti cu persoanele din jur. C – Sunt in general in centrul atentiei datorita usurintei cu care relationeaza si isi fac prieteni.…