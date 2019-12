Cum iti echipezi masina inainte sa pleci in vacanta de iarna? Venirea iernii poate fi un adevarat motiv de bucurie, insa ce se intampla atunci cand zapada aduce cu sine si cateva probleme care pot afecta confortul soferilor? Iarna la volan vine cu neplaceri pentru soferii care nu si-au echipat corespunzator masina. Dar si mai rau poate fi pentru acei conducatori auto care pleaca in vacanta in sezonul rece fara sa-si verifice autoturismul.



Vizita la un service auto este esentiala, mai ales inainte sa pleci la drum lung. Sunt multi soferi care amana sa-si echipeze corespunzator masina pentru iarna, iar din aceasta cauza orice greseala minora ar putea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

