Cum îți dezgheți parbrizul rapid în perioada iernii Cum iți dezgheți parbrizul rapid in perioada iernii. Chiar daca temperaturile sunt cu mult mai ridicate decat normalul perioadei, daca ne trezim de dimineața, in anumite zone ale țarii ne putem trezi cu un parbriz inghețat. Ce facem daca ne grabim sa plecam la munca și trebuie sa dezghețam parbrizul cat mai repede? Exista cateva trucuri utile in acest sens. Cum iți dezgheți parbrizul rapid in perioada iernii In primul rand, poți apela la un amestec realizat din oțet și apa, in raport de 3:1, pe care trebuie sa il pulverizezi pe geamurile inghețate. De asemenea, un amestec realizat din cantitați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

