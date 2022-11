Cum îți depozitezi armele în deplină siguranță Daca deții una sau mai multe arme și dorești sa le depozitezi in deplina siguranța, te afli in locul potrivit. Vei gasi in acest articol nu doar unele dintre cele mai utile informații și sfaturi referitoare la dulapurile de arme, ci și o sursa utila de ac Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Elon Musk, șeful SpaceX, sugereaza, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Ucraina ar trebui sa cedeze cererilor lui Putin de a renunța la Peninsula Crimeea, alipita ilegal de Rusia in 2014, pentru a evita degenerarea situației la nivel mondial.

- Precizarea vine din partea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, dupa ce o parte a presei a relatat in mod eronat ca s-a depistat aici un focar de infectie. Citește și: 6 cazuri de infecții nozocomiale la secția ATI a Spitalului Clinic Județean Mureș Sectia de terapie intensiva inchisa…

- Consiliul Județean Cluj a demarat licitația ce vizeaza execuția lucrarilor de construire a inca trei poduri noi. unora noi, in locul repararii acestora. Se impune a fi precizat faptul ca niciunul dintre cele trei poduri nu prezinta vreun pericol in momentul de fața, acestea putand fi traversate in deplina…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat o noua amenințare cu folosirea armelor nucleare, intr-o postare in care ii critica pe președintele american Joe Biden și premierul britanic Liz Truss. „Trebuie sa va reamintesc din nou – pentru cei surzi care se aud doar…

- In cea de-a 216-a zi de la declanșarea invaziei, forțele ucrainene și cele rusești sunt implicate in lupte grele in diferite parți ale Ucrainei, in timp ce referendumurile organizate de Rusia in patru regiuni pe care Moscova spera sa le anexeze se apropie de final. Președintele rus Vladimir Putin se…

- Ca lucrezi in domeniul securitații, deții un permis de vanator sau ești un simplu colecționar de arme de foc, daca acestea fac parte intr-un fel sau altul din viața ta de zi cu zi, atunci ai nevoie, fara doar și poate, de o soluție sigura de depozitare a acestora. Pentru a le depozita cat mai bine și…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, a afirmat, joi, la New York, ca Romania are incredere "deplina" in independenta si impartialitatea Curtii Penale Internationale, transmite Agerpres.

- Rusia sustine, printr-o reactie a Ministerului sau de Externe miercuri, ca Departamentul de Siguranta si Securitate al Secretariatului Natiunilor Unite a blocat vizita unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara din Zaporojie , Ucraina.