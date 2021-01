Cum îți dai seama dacă o bijuterie e din aur sau nu Nici nu o sa va intreb daca v-ați luat sau nu țepe. Daca „argintul fals” e pe toate drumurile, chiar și cu stanța, aurul prin definiție, ar trebuie sa fie mult mai greu de comercializat oriunde și oricum. Insa daca ai obiecte a caror proveniența iți e necunoscuta și ai vrea sa știi daca stai pe o mica comoara, iata citeva metode care ar trebui sa te ajute sa te lamurești. Asta, presupunind ca nu v Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din Romania (AFAN), a comentat situația jucatorilor de la Dinamo, neplatiți de luni bune. Dinamo s-a confruntat cu mai multe plecari in ultima luna, unii dintre jucatori denunțand unilateral contractele, in timp ce alții au…

- Ela E. H a avut anul acesta la Gaudeamus, cea mai ravnita carte a targului. Cu siguranța, Ela E. H va fi din ce in ce mai cunoscuta și sunt convins de faptul ca, deja mulți maramureșeni au cumparat ,,Iarta-ma ca te-am iubit’’ Cine este Ela EH? E o intrebare directa deoarece cititorii vor sa afle mai…

- In cazul in care criza economica se va accentua in viitor și implicit cea financiara și se va ajunge la o criza de credite neperformante, in special din industriile neperformante in contextul schimbarilor climatice, nota de plata va fi achitata tot de cetațeni. Iar bancile centrale știu foarte bine…

- In prag de sarbatori și in plina pandeie de coronavirus, Ștefan Banica Jr. vine cu o surpriza pentru fani. Artistul lanseaza un nou cantec plin de emotie pentru sarbatorile de iarna. Este vorba despre piesa „Craciunul, vine Craciunul” .„Dupa ce am compus cantecul, am vrut sa scriu textul, dar eram confuz,…

- A fost cel mai faimos naturalist, geolog si biolog britanic, care a ramas in istorie datorita teoriei evolutioniste pe care a fondat-o. In Originea speciilor, din 1859, sustine ca toate speciile au evoluat de-a lungul timpului din stramosi comuni, prin selectie naturala, iar, pentru a scrie asemenea…

- Celebra actrița Demi Moore a dezvaluit detalii importante din viața ei personala intr-o carte autobiografica. Printre evenimentele marcante din viața sa s-a numarat și divoțul de Bruce Willis.

- Zice-se ca cei mai multi bagatori de seama, in unanimitate cu coconetul sorbitor de cafele la pauzele lungi si dese, ar fi stabilit neoficial ca cel care a adus covidul si l-a bagat prin berouri ar fi nimeni altul decat seful Dezaxinia (de la lipsa de axuri politice, evident), fost contilier local,…