Cum iti dai seama ca jobul iti saboteaza viata? Cariera trebuie sa reprezinte oportunitatea de a demonstra, in cadrul unei firme, abilitatile si cunostintele profesionale, pentru un salariu. Dar cariera nu trebuie sa contravina valorilor adevarate: familie, prieteni, hobby-uri, sport, activitati sociale.



Omul modern a ajuns sa se confunde cu jobul. Munca ii afecteaza viata, inundandu-l, lipsindu-l de energie, de afectiune pentru familie, de dorinta de a construi un camin, o familie.



Astfel, a ajuns sa construiasca o casa, nu un camin. O casa mare, plina de obiecte scumpe, ce nu pot fi atinse sau utilizate, adevarate "trofee"… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

