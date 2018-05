Cate kilograme te-ai ingrasat cel mai mult si cum ai reusit sa scapi de ele?

Gina Pistol: Cel mai mult m-am ingrasat 5 kilograme, iar asta din cauza unui tratament medical, dar pentru ca sunt foarte mica de inaltime s-au vazut imediat. Am scapat de ele in timp...si cu multa rabdare. Am incercat sa mananc mai putin, regulat, sa nu ma abat de la programul meu.

CSID: Cum te mentii?

Gina Pistol: Fac sala de trei ori pe saptamana si respect rutina de exercitii pe care o am in ziua respectiva, dar in acelasi timp sunt constienta si de faptul ca alimentatia este foarte importanta.…