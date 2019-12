Cum iti construiesti stima de sine. Sfatul psihologului

Stima de sine este elementul principal ce ne poate aduce succesul sau nefericirea in propria viata. Pentru ca modul care reusim sa ne vedem pe noi insine, dar si felul in care reusim sa ne facem cunoscuti celorlalti, are la baza stima de sine.



De aceea, atunci cand vorbim de dezvoltare personala, regasirea echilibrului sau a scopului in viata trebuie sa luam in calcul stima de sine.



Pentru a a vea o stima de sine care sa ne ajute sa ne bucuram de viata, familie, prieteni, societate sau orice alt aspect al vietii unui individ, este bine sa ne concentram pe urmatoarele aspecte:



Sa…