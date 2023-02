Cum îți calculezi Ascendentul din astrograma natală și ce semnificații are Ascendentul din astrograma natala apare ca o linie care marcheaza constelația aflata la rasarit in momentul nașterii tale. Pentru a calcula Ascendentul din astrograma natala, astrologii folosesc nu numai data și locul nașterii, dar și ora exacta a nașterii.Ascendentul din astrograma natala indica zodia care se afla cat mai aproape de rasarit in momentul nașterii tale, de aceea el este calculat intotdeauna dupa ora nașterii. Așadar Ascendentul este reprezentat printr-o linie ascendenta catre est pe cercul astrogramei și se continua in partea opusa, catre vest, cu linia Descendentului. Pe cadranul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

