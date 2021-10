Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca prin Hotararea de Guvern aprobata luni pensionarii nevaccinati nu vor avea restrictii in a-si ridica pensia fizic, aceeasi exceptie privind accesul in institutiile publice fiind aplicata si in cazul persoanelor nevaccinate care au de primit

- Incepand de luni, accesul in mall-uri va fi permis doar persoanelor vaccinate și celor trecute prin boala, in baza certificatului verde, a precizat vineri Raed Arafat. Șeful DSU a explicat ca in magazinele esentiale, alimentare sau farmacii, va fi permis accesul si nevaccinaților, dar doar daca acestea…

- Șeful DSU, Raed Arafat, este de parere ca nu este normal ca romanii care merg la restaurant sa prezinte certificatul verde ca sa poata intra, in vreme ce angajații din restaurant nu sunt vaccinați. Raed Arafat a spus ca soluție este fie bunul simț, fie impunerea vaccinarii prin lege. „Nu este normal,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat, la Digi Fm, de ce romanii care au anticorpi, dar nu au fost oficial diagnosticați cu coronavirus și luați in evidența DSP-urilor locale nu au parte de aceleași libertați ca romanii care au dobandit anticorpi prin vaccinare. "Asta nu s-a luat in calcul nici…

- Șeful DSU, Raed Arafat, este de parere ca nu este normal ca romanii care merg la restaurant sa prezinte certificatul verde ca sa poata intra, in vreme ce angajații din restaurant nu sunt vaccinați. Raed Arafat, anunț pentru angajații nevaccinați din restaurante Astfel, Raed Arafat a spus ca soluție…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a fost intrebat in contextul incendiului de la Constanța, in care au murit 7 oameni, daca unitațile de terapie intensiva sunt bombe cu ceas. „Eu nu pot sa spun bombe cu ceas. Au fost facute controale. La secțiile ATI dupa cazurile de la Piatra Neamț și Balș au fost…

- Varianta Delta a coronavirusului are efect mai mare asupra copiilor și este posibil ca o parte dintre aceștia sa ajunga chiar in secțiile de terapie intensiva ale spitalelor – afirma șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, medicul Raed Arafat. El a adaugat ca s-au luat decizii la nivelul Ministerului…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat ca vor exista diferențe intre cei vaccinați și cei nevaccinați, iar asta nu trebuie privit ca o discriminare, ci mai degraba o masura de protecție a populației. ”Nu este vorba despre a discrimina, ci de a proteja populația. Este vorba despre statusul sanitar…