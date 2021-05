Cum îşi vor reveni judeţele din Moldova din criza economică generată de pandemie Revenirea pe anul in curs ar urma sa fie la limita pentru o regiune si un judet, in timp ce trei regiuni de dezvoltare din cele opt ale Romaniei si 20 de judete nu vor reusi sa revina la valoarea in termeni reali a PIB/locuitor din urma cu doi ani. Mai mult, in trei cazuri, Satu-Mare, Bistrita-Nasaud si Braila, revenirea se va produce nici macar in 2022, ci in 2023, ceea ce va accentua decalajele de dezvoltare. Astfel, va prezentam situatia evolu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

