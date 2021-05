Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au petrecut impreuna de ziua de naștere a Biancai Dragușanu, intre Gabi Badalau și blondina lucrurile nu par a mai fi fost ca inainte, daca ne amintim de postarile facute cu subințeles. Acum fiul de milionar a plecat in vacanța, dar oare e insoțit de vedeta? Sa se fi impacat cei doi? Iata semnul…

- Bianca Dragușanu a ieșit din nou la „atac”? Aceasta este intrebarea ce le-a venit in minte miilor de fani din intreaga țara, care o urmaresc pe blondina pe rețelele de socializare, dupa ce aceasta a postat un mesaj controversat pe Instagram. Avand in vedere speculațiile aparute in ultima vreme despre…

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește ziua de naștere pe 6 martie. Vedeta implinește 39 de ani, ocazie cu care a fost surprinsa cu un buchet imens de trandafiri, insa fara sa precizeze daca Gabi Badalau a fost cel care facut acest cadou. Blodina a postat pe contul de Instagram buchetul de trandafiri albi…

- S-au plimbat peste tot, au fost in cele mai luxoase vacanțe, iar fanii Biancai Dragușanu se intreaba de unde provin veniturile fabuloase ale lui Gabi Badalau. Cați bani caștiga, de fapt, fostul soț al Claudiei Patrașcanu și care este proveniența lor. Ce avere are Gabi Badalau, de fapt Gabi Badalau este…

- Ba desparțiți, ba impreuna... Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt mai schimbatori ca vremea! Dupa ce faimosul afacerist a petrecut ore bune intr-un club de fițe din Capitala alaturi de Florin Salam și in compania a mai multor domnișoare, acesta s-a gandit ca e timpul sa o impace pe focoasa blondina,…