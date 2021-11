Stiri pe aceeasi tema

- Profi Rom Food, retailerul cu cea mai mare acoperire geografica din Romania, apasa pedala de frana in ceea ce priveste expansiunea si se reintoarce catre vechile magazine spre a le moderniza. In 2022 va remodela cam la fel de multe unitati cat va deschide sau chiar mai multe, ceea ce inseamna ca numarul…

- Fostul președinte al USR a declarat ca legaturile dintre liberali și social-democrați nu vor funcționa. “Acest bambilici intre premieri e cea mai sigura garanție ca aceasta coaliție nu are șanse“, a precizat vicepreședintele USR, care susține ca dupa ce ințelegerea se va rupe, exista posibilitatea revenirii…

- Deși in prima parte a anului redresarea economiei romanești a fost peste așteptari, daca situația dificila actuala determinata de scumpirile la energie și gaze naturale continua, cumulat cu toate celelalte probleme aparute din cauza pandemiei, nu este exclus sa asistam la un colaps al economiei, atrage…

- Unitațile de invațamant vor funcționa și in cazul in care rata de incidența a imbolnavirilor va depași rata de 6 la mie, fara a fi deocamdata prevazut vreun alt prag. Decizia trebuie validata prin Hotarare de Guvern. Decizia a fost luata miercuri, in unanimitate, de Grupul de suport tehnico-științific…

- Ministrul interimar al Sanatații susține introducerea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID19. Cseke Attila spune ca procesul de imunizare va incepe din aceasta toamna și ii vizeaza in special pe lucratorii din sistemul medical și pe romanii cu boli cronice. Oricine dorește sa-și faca doza a treia…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu a luat in calcul “niciodata” retragerea din functie, reiterand ca nu este “iresponsabil” sa lase Romania fara Guvern in prag de iarna. Seful Executivului a fost intrebat daca pentru el ar fi o solutie, pentru rezolvarea actualei crize politice,…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, joi, in Islanda, cu 2-0, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, dar Mirel Radoi are și motive de tristețe. Selecționerul s-a plans de accidentari. “Chiar daca deocamdata nu am realizat mare lucru, a fost o victorie mare și e și…