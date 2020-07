Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul solist și compozitor a avut parte in aceste doua luni de izolare timp pentru familia lui dar și pentru a compune și lucra la proiecte noi. Keo a povestit cum a stat pe timp de pandemie alaturi de iubita lui Alexandra Pavel și fiica lor și a lucrat alaturi de mai mulți artiști talentați....…

- Indragitul actor de seriale dar și de stand-up comedy este un pescar inrait și a suferit tare mult cand i s-a interzis sa mai mearga la pescuit timp de doua luni. Mihai Bobonete a visat la momentul in care se vor redeschide balțile și sezonul de pescuit și pe 15 mai a fugit cu prietenii... Read More…

- Indragitul solist de la trupa Spitalul de Urgența a avut parte de o izolare departe de capitala țarii, undeva la țara, unde s-a mutat cu toata familia. Dan Helciug nu a renunțat, insa, la muzica și nu numai ca facut live-uri din garajul de unde a locuit, dar impreuna cu toata familia a filmat un...…

- Indragitul cantareț care formeaza o familie frumoasa cu Antonia, cu care are doi baieți, Dominic și Achim, a debutat in show-bizz la un concurs muzical televizat. Tabu iți spune in continuare cum a debutat Alex Velea și ce planuri are solistul pentru urmatoarea perioada. Cantarețul a debutat la varsta…

- Indragita vedeta de televiziune și actrița in indragitul serial de televiziune “Vlad” se afla in izolare de cateva saptamani bune și incearca sa-și petreaca timpul liber așa cum poate, in așteptarea filmarilor oprite din cauza CoVid19. Monica Barladeanu este in continuare o apariție și este nelipsita…

- Radu Valcan s-a intors acasa, alaturi de frumoasa sa familie. Indragitul prezentator de televiziune, revenit recent din Republica Dominicana, acolo unde a filmat pentru show-ul „Insula Iubirii”, a stat 14 zile in izolare departe de casa. Radu Valcan a respectat intocmai masurile de prevenție impuse…

- Indragitul solist Andrei Ropcea sau Randi (36 de ani) cum este cunoscut in lumea muzicala, are o mulțime de noutați muzicale. Solistul a lansat o noua melodie cu tot cu videoclip și a povestit intr-un interviu exclusiv pentru Tabu despre izolare, familie, cum face el sport și viața, in general. Tabu:…

- Ce mai fac zilele acestea vedetele in izolare. Dupa ce zilele trecute v-am povestit cum a fost desenat și pictat pe fața Catalin Maruța cu fardurile Andrei de fiica lor, micuța Eva, iata ca acum a venit randul lui Sore sa fie ținta jocurilor fiicei ei Errin. Actrița din “Pariu cu viața” și fosta solista...…