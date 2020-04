Cum isi relanseaza Japonia economia: Da sute de euro fiecarui rezident Japonia va oferi un ajutor de 100.000 de yeni (857 de euro) fiecarui rezident, japonez sau strain, pentru a ajuta la mentinerea economiei pe linia de plutire in timpul pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri premierul Shinzo Abe.



"Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat Abe intr-o conferinta de presa televizata in cadrul careia si-a explicat decizia de a extinde starea de urgenta la nivelul intregii tari, potrivit AFP.



Guvernul a vrut intr-o prima faza sa ofere 300.000 de yeni (2.571 de euro) caminelor carora li s-au redus veniturile din cauza pandemiei,

Sursa articol si foto: business24.ro

