Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania vor fi anulate. Deputații au votat, astazi, un proiect de lege in acest sens, proiectul fiind dezbatut luni și avand susținerea coaliției de guvernare. Astfel, sumele incasate de stat vor fi restituite. Cei care le-au platit iși…

- Amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania vor fi anulate. Deputații au votat, astazi, un proiect de lege in acest sens, proiectul fiind dezbatut luni și avand susținerea coaliției de guvernare. Astfel, sumele incasate de stat vor fi restituite. Fii la curent…

- ​Romanii sunt convinși ca urmeaza vremuri complicate (70%) iar principala lor preocupare este cresterea preturilor, a spus joi Marius Luican, fondator și CEO al firmei de research Reveal Marketing, la un eveniment organizat de Raiffeisen Bank, cu ocazia lansarii ediției 2022 a programuuil de educație…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat duminica, la B1 Tv, ca in Romania armata de rezerviștii are o medie spre 50 de ani. Cu toate acestea, ministrul a subliniat ca NATO este mai pregatita ca oricand sa apere fiecare centimetru patrat din teritoriu unui stat membru atacat: Fii la curent…

- Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a prezentat, marți, cardul pe care romanii cu venituri mici il vor primi incepand de la 1 iunie. „Vor primi bani de la Guvern, pe acest card, romanii cu venituri mai mici de 1.500 de lei. In plicul pe care il va aduce poștașul, se vor afla…

- Ministerul Sanatatii mai are de primit in aprilie, mai si iunie 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID, a declarat joi ministrul Alexandru Rafila, in condițiile in care depozitele sunt pline. „Depozitele sunt pline si din pacate nu avem la dispozitie un mecanism acceptabil care sa faca posibila amanarea…

- Anul acesta pare sa marcheze o schimbare majora in industria turismului, in condițiile in care tot mai multe țari renunța la restricții dupa pandemia COVID-19, inclusiv in Romania. Tendința de revenire la comportamentele de mobilitate de dinainte de pandemie și reluarea calatoriilor in strainatate s-au…

- Amenzile pentru cei care nu au completat formularul digital prin care se putea intra in Romania in pandemie au fost anulate. Decizia a fost luata luni in plenul Senatului, prin adoptarea in unanimitate a unei propuneri legislative inițiate de un grup de parlamentari PSD. „Se anuleaza amenzile contraventionale…