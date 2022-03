Stiri pe aceeasi tema

- Economia Rusiei este grav afectata de sancțiunile impuse de Occident dupa ce Putin a decis sa invadeze Ucraina, a recunoscut miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca totuși ”exista niște planuri”, relateaza CNN . Marți, in primul sau discurs despre starea națiunii, presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind masurile temporare suplimentare pentru a asigura stabilitatea financiara a tarii. Textul documentului este disponibil pe site- ul Kremlinului.

- Sancțiunile individuale impotriva elitelor ruse risca sa fie ineficiente. Pana acum, pedepsele aliaților occidentali au vizat economia Rusiei: suspendarea proiectului gazoductului Nord Stream 2, exluderea parțiala a bancilor rusești din rețeaua financiara Swift, inghețarea fondurilor de la Banca Centrala…

- Efortul de 8 ani al lui Vladimir Putin de a-si securiza economia si finantele in fata sanctiunilor occidentale in cazul unei agresiuni a Rusiei fata de Ucraina s-a dovedit zadarnice. Intre numeroasele sanctiuni lansata de Occident sambata, 26 februarie, seara, exista una al carei impact a fost initial…

- Cum acționeaza oligarhii ruși din spatele lui Putin?Cea mai mare lovitura a Rusiei este prin oligarhi, cei pe care Vladimir Putin a incercat mereu sa ii protejeze, pentru ca era și in interesul lui. Statul rus și-a gasit aceasta interfața pentru a implementa operațiunile speciale in beneficiul serviciilor…

- ”Acesta este motivul pentru care am venit aici, la cancelarul Olaf Scholz, pentru a zgudui constiintele, pentru a zgudui constiinta Germaniei.Pentru ca ei (germanii) sa decda, intr-un final, sa impuna sanctiuni cu adevarat zdrobitoare” Rusiei, a declarat Morawiecki presei, inaintea unei intalniri cu…

- Ambasadorul Rusiei in Suedia, Viktor Tatarintsev, susține ca ”ne ca...m pe sancțiunile Occidentului”și arata faptul ca Rusia se descurca chiar mai bine, in ciuda sancțiunilor venite Europa și SUA. „Scuzați-mi limbajul, dar ne ca...m pe toate toate sancțiunile lor”, a spus Viktor Tatarintsev…

- Eforturile diplomatice se intensifica in incercarea de a opri o eventuala invazie a Rusiei in Ucraina. La cererea Statelor Unite, Consiliul de securitate al ONU s-a reunit la New York. Incep sa prinda contur și sancțiunile pe care le risca Moscova.