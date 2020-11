Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a salutat luni eforturile de consolidare a sa prin intermediul reformelor si a anuntat ca asteapta cu nerabdare sa colaboreze indeaproape cu administratia presedintelui ales al SUA Joe Biden, transmite Reuters.Citește și: DEMISIE de rasunet in PSD: senatorul…

- Uniunea Europeana a convenit sa plateasca Gilead peste 1 miliard de euro pentru aprovizionarea cu Remdesivir timp de sase luni de zile, cu putin timp inainte de publicarea rezultatelor finale ale celui mai mare studiu clinic pentru medicamentul antiviral destinat tratarii bolii Covid-19, transmite…

- Serviciile destinate pacientilor diagnosticati cu boli mintale sau consum cronic de substante au fost perturbate la nivel mondial in timpul pandemiei de COVID-19 si se estimeaza ca boala va provoca suferinte suplimentare ce vor afecta numeroase persoane, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- O mutatie mai infectioasa a noului coronavirusa fost gasita in Indonezia, a anunțat, duminica, Institutul de Biologie Moleculara Eijkman din Jakarta, in conditiile in care numarul de cazuri din Asia de Sud-Est a crescut, noteaza Mediafax. Mutatia „infectioasa, dar mai usoara” a virusului D614G, a fost…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a aratat luni prudenta cu privire la aprobarea utilizarii plasmei prelevate de la pacienti vindecati de COVID-19 pentru tratarea bolnavilor, afirmand ca dovezile privind eficacitatea acestui remediu raman ''de slaba calitate'', chiar si dupa ce Statele Unite…

- Tarile bogate nu ar trebui sa se aprovizioneze cu un vaccin impotriva coronavirusului si ar trebui doar sa sprijine financiar companiile angajate sa protejeze mediul, sa ii ajute pe nevoiasi si binele comun, a spus miercuri Papa Francisc citat de Reuters, potrivit news.ro.La audienta saptamanala,…