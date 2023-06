Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare mai pot cumpara vechime și in acest an. Potrivit antena3.ro, pentru o luna de vechime se face urmatorul calcul: 25% cat este contribuția la pensii, imparțit la salariul minim, care este 3.000 lei și obtinem 750…

- Romanii scot mai mult din buzunare decat confratii europeni, cand vine vorba de credite ipotecare, și asta in ciuda salariilor mici.Potrivit datelor analizate de site-ul profit.ro, cetațenii romani platesc dobanzi chiar și de patru ori mai mari fața de celelalte state din Uniune. In ultimele 18…

- Mia noi, ne putem cumpara fie un kilogram de carne, fie un kilogram de roșii romanești. Atat de mult au ajuns sa coste roșiile autohtone. Romanii ajung sa cumpere roșii romanești doar de o pofta.

- Hotelierii din Antalya estimeaza ca anul acesta vor avea ca oaspeti peste 350.000 de romani, vorbim despre o crestere cu 20% comparativ cu anul 2022. In pofida scumpirilor din toata lumea, Antalya ramane o destinație turistica perfecta datorita climei sale placute, a plajelor cu nisip fin și a peisajelor…

- Fiind printre cele mai populare fructe ale verii, cireșele sunt la mare cautare in piețele romanești, in fiecare an. Cireșele romanești de anul acesta vor pleca din fermele pomicule cu circa 15 lei/kg, iar in piețe primele cireșe vor ajunge cel mai devreme in jurul perioadei 10 - 15 mai.Cat vor costa…

- Mai mult de jumatate (61%) dintre romanii care au cumparat locuinte anul trecut au folosit fondurile proprii pentru achizitie iar 53% dintre tranzactii au fost incheiate pentru apartamente cu doua camere, potrivit unui studiu realizat in randul specialistilor imobiliari.

- Cat costa un an de vechime in munca. Contribuția lunara pentru pensie a crescut in 2023. Cand este termenul limita de plata Vechimea in munca se poate cumpara și in acest an. Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare și nu au numarul minim de ani pentru…

- Nu este pacaleala de 1 aprilie, ci realitate. Ratele romanilor calculate in funcție de indicele IRCC vor ajunge din urma ROBOR-ul, respectiv pana la 7 %, ceea ce inseamna alte noi sute de lei in plus pe luna. Chiar daca bancile au raportat profituri record anul trecut, dupa ce in SUA, avem deja un caz…