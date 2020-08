Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din mai multe tari europene si-au inasprit in ultimele saptamani masurile in urma unei accelerari a contaminarilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2, in fata amenintarii unui al doilea val covid-19, relateaza AFP, care prezinta principalele masuri.SPANIA - inregistreaza in…

- Antrenorul Universitații Craiova, Cristiano Bergodi, a primit, marți, rezultatul celui de-al doilea test COVID-19, dupa ce primul a ieșit neconcludent. Italianul nu are coronavirus, anunța MEDIAFAX.Doar team managerul echipei Universitatea Craiova, Lucian Pretorian, are COVID-19, insa este…

- O echipa de cercetatori de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud a studiat inregistrari medicale privind 59.073 de contacte ale unui numar de 5.706 de pacienti diagnosticati cu boala COVID-19, identificati in aceasta tara in perioada 20 ianuarie – 27 martie. Citeste…

- Copiii si adolescentii cu varste cuprinse intre 10 si 19 ani pot transmite COVID-19 altor membri din familie la fel ca persoanele adulte, conform unui nou studiu realizat in Coreea de Sud, scrie Agerpres.O echipa de cercetatori de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud a…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a anunțat ca Marea Britanie este pregatita pentru cel de-al doilea val de COVID-19, iar circa 3 miliarde de lire sterline (3,3 miliarde de euro) s-au alocat resurselor serviciului national de sanatate (NHS).

- De la infectarea cu noul coronavirus, presedintele brazilian a spus ca starea sanatatii sale este buna si ca isi va relua programul normal de lucru daca este testat negativ saptamana aceasta. El a declarat ca va fi testat din nou in cateva zile. Citeste si Presedintele Boliviei are coronavirus.…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, dorește ca toți angajații canadieni sa beneficize de 10 zile de concediu medical platit pe an, pentru a preveni apariția celui de-al doilea val al epidemiei de COVID-19, scrie presa din Ottawa potrivit Agerpres.Prim-ministrul canadian a declarat, intr-o conferința…

- OMS a recunoscut ca este din ce in ce mai putin probabil un al doilea val de coronavirus. Posibilitatea continuarii pandemiei de Covid-19 este tot mai mult "eliminata" susțin reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sanatații.