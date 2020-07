Cum isi petrece ziua baciu’ Ion Niste reporteri de la TVR merg intr-un sat pentru a face un reportaj, cum isi petrece ziua baciu’ Ion. Il roaga sa povesteasca ce face in cursul zilei.– Da pai, dimineata ma scol, si trag un pahar de palinca… – Stai, bace Ion. Nu va fi bine sa afla toata tara ca deja la prima ora bei. Spune, ca citesti ziarul… – Na, atunce… dimineata ma scol, citesc ziarul. Dupa aia dau la porc sa mince, dupa care mai citesc inc’ un ziar. Pina la prinz lucrez in atelier, in care timp citesc vreo doi-trei carti. La masa mai citesc vreo doua reviste, iar seara adun iosagul de pe cimp, dupa care urmeaza presa de… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fost elev al antrenorului Stelei, Victor Piturca, tehnicianul pandurilor mai discuta cu acesta mai ales pe tema unui eventual imprumut de jucatori sau a cedarii unor fotbalisti de la Steaua catre Pandurii: „Am vorbit cu Victor Piturca dar deocamdata...

- Liviu Pleșoianu il ironizeaza pe ministrul de Interne Marcel Vela in legatura cu declarația sa privind stranutul intenționat, deputatul PSD imaginandu-și cum s-ar derula lucrurile cu un vecin care „stranuta intenționat”. „Dimineața asta, la ora 6:04, un vecin a stranutat puternic. M-am trezit imediat…

- Vineri, cer senin cu temperaturi ce revin la normal pentru aceasta perioada din calendar. Soarele va rasari la ora 06:03. Dimineața ramane destul de racoroasa, dar progresiv se va incalzi. Vremea va fi splendida pana in a doua parte a zilei cand iși vor face apariția cațiva nori care se vor menține…

- Doi barbați au venit ieri-dimineața in zona centrului de carantina și au ajuns sa se certe cu mai multe persoane cazate acolo. Cei doi barbați scandalagii au fost amendați drastic de jandarmii ieșeni Caz mai puțin obișnuit in municipiul Iași. Ieri-dimineața (1 mai- n.r.), la un centru de carantina din…

- Florin Tanasescu Fireste, oricine a avut nu una, ci multe fete in gand. Dar nimeni nu a avut norocul sa danseze cu cineva, care, intr-o seara a venit la mine si s-a prezentat simplu: „Eu sunt Fata-gand. Asa ma cheama. Dansam?” Dansam pe-o balada de-a lui Scorpions – „Send me an angel” – pusa la…

- ANM a lansat o avertizare Cod Galben de vant, valabila in intervalul 25 aprilie ora 10.00 – 25 aprilie ora 23.00, in majoritatea județelor din jumatate nordica a țarii, precum și in județele de la malul Marii Negre. Este inclusa și zona de munte a județului Vrancea, unde mai ales dupa-amiaza și seara,…

- Florin Busuioc (Busu) a reusit sa transforme „Vremea” intr-o rubrica extrem de atractiva, asa au luat nastere ghicitorule si bancurile sale. Ghicitorile tale prind bine la public. De unde ti-a venit aceasta idee? „Din intamplare, spune actorul, n-a fost nimic premeditat. In prima zi de difuzare a Stirilor…