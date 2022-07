Stiri pe aceeasi tema

- Omar Arnaout și Miruna, iubita lui, sunt indragostiții momentului! Ei bine, cei doi știu sa petreaca timpul liber mereu impreuna și se pare ca de aceasta data au decis sa se relaxeze intr-un mall cunoscut din Capitala. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și i-au surprins la fiecare pas!

- Monica și Ramona Gabor au revenit pe meleagurile romanești in urma cu mai multe zile și profita de fiecare clipa. Ei bine, dupa minivacanța in Marmaureș, cele doua surori au decis sa se relaxeze de aceasta data la un restaurant de lux din București, insa totul la un alt nivel. Iata cum le-au surprins…

- Dida Dragan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Cantareața este cat se poate de fericita cu viața ei. Are o nepoțica superba și o nora harnica. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe nora artistei in timpul ei liber, insa un detaliu a ieșit la iveala. Noi avem imaginile care…

- Doi pompieri bihoreni, mobilizați in misiune la Siret, aflați in timpul liber dupa executarea primei ture de serviciu in vama pentru sprijinirea refugiaților, au acționat pentru salvarea unui tanar motociclist implicat intr-un accident rutier produs in Radauți.

- Zece sportivi ai sectiei de natatie a CSM Ploiesti au participat, saptamana trecuta, la Campionatul National de inot in bazin de 50 m pentru cadeti (12-14 ani), desfasurat in Complexul Turistic de Natație din Targoviște, iar bilantul realizat este unul deosebit: sase titluri de campioni nationali, opt…

- Giulia Anghelescu are un program destul de incarcat, insa cu toate acestea iși face intotdeauna timp pentru a petrece momente prețioase alaturi de fetița ei, Antonia Sabina. Iata unde le-a surprins paparazzii SpyNews de Ziua Copilului! Cele doua au petrecut timp de calitate impreuna.

- Ștefan Banica are un program destul de incarcat, insa cu toate astea iși face timp pentru a petrece momente prețioase cu partenera de viața, Lavinia Pirva, dar mai ales cu fiul sau cel mic. Iata unde i-au surprins paparazzii SpyNews de Ziua Copilului! Cei trei au ieșit in formula completa pentru a se…

- Un agent de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu, in timp ce se afla, pe 21 mai, la un eveniment privat, organizat la un local public din municipiul Targu Jiu, a surprins in flagrant delict un barbat, de 33 de ani, din aceeași localitate, in timp ce iși insușea mai multe genți și portofele…