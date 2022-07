Stiri pe aceeasi tema

- Stafeta combinata de 4x100 m liber a Romaniei a castigat, miercuri, medalia de argint la Campionatul European de natatie pentru juniori, competitie care se desfasoara la Otopeni. Din stafeta au facut parte David Popovici (timpul 47.34), Patrick-Sebastian Dinu (50.03), Bianca Costea (55.47) si Rebecca-Aimee…

- Horia Brenciu este un om carismatic și plin de viața. Are mulți prieteni și iși petrece timpul cu ei ori de cate ori are ocazia. Artistul te poate face sa ieși dintr-o stare proasta in doar cateva secunde cu glumele lui și starea de bine pe care o emana. Paparazzi Spynews.ro au fost pe urmele lui și…

- Monica Anghel iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Artista a implinit frumoasa varsta de 51 de ani și a ales sa-și petreaca ziua alaturi de fiul ei, cum face in fiecare an, și familie. Iata ce a declarat cantareața in aceasta zi!

- Daniela Gyorfi, in varsta de 53 de ani, a avut prima reacție dupa ce a fost imitata in mod ironic pe Tik Tok. Artista marturisește ca nu se supara, ba chiar le mulțumește celor care iși ocupa timpul cu așa ceva. „Atata timp cat oamenii se preocupa sa intre in pielea unui personaj, fie ca il ironizeaza,…

- Cristiano Ronaldo s-a intors la Manchester United dupa 12 ani și trebuie sa suporte cel mai slab sezon al „diavolilor” in aproape trei decenii de Premier League. Locul 6, in afara Ligii Campionilor, cu cele mai puține puncte și cele mai multe goluri primite! Ultimul rezultat: 0-4 cu Brighton. Acest…

- Iuliana Pepene este foarte atenta la cum se afișeaza atunci cand iasa din casa. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins-o intr-un restaurant de lux din București. Cat de atenta este prezentatoarea de la Observator la imbracamintea pe care o poarta, chiar și in momentele in care petrece…

- Un pompier din cadrul ISU Giurgiu, acum sef de tura la Garda de Interventie Mihailesti, doneaza sange de 18 ani, iar acum, in preajma Sarbatorilor Pascale, a donat trombocite pentru a salva viata unui tanar care are nevoie de o operatie importanta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Radu Pietreanu este un celebru actor, care a bucurat foarta multa lume cu personajele pe care le-a jucat și cu umorul pe care mereu a avut grija sa il impartașeasca cu fanii lui. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe artist zilele acestea pe strazile din Capitala, in timpul lui liber. Iata ce face…