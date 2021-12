Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav și-a dorit sa-și petreaca Craciunul alaturi de fiica sa, dar Bianca Dragușanu nici nu a vrut sa auda de așa ceva. Vedeta i-a interzis sa o ia la el acasa in zi de sarbatoare. Acum sta alaturi de iubita lui.

- Agentia Mara International Tour va ofera: Cipru cu avionul din CLUJ. De la 430 euro/persoana/sejur Petrece un sejur de 7 nopti in Cipru de Nord sau de Sud Plecare cu avionul din Cluj! Plecari in perioada 17.06.2022- 09.09.2022 De la 430 E/ persoana/sejur Vezi aici oferta pentru 2 persoane Tarifele…

- Povestea de dragostea dintre Alex Bodi și Daria Radionova este mult mai intensa dupa desparțirea prin care au trecut, motiv pentru care afaceristul face ce face și iar parasește meleagurile romanești pentru Londra. Ei bine insa, sa vedem ce face Alex Bodi atunci cand este in țara, dar mai ales cu cine…

- Prezentarea certificatului verde va fi conditia principala pentru cei care vor petrece intr-un fel sau altul aceasta minivacanta. Acest document este necesar si pentru cei care aleg sa plece la munte sau la mare, dar si pentru cei care vor merge la restaurante, in salile de cinema sau teatru. Reporter:…

- Multe colete care vin din strainatate se blocheaza la Poșta. In cazul in care ați comandat un cadou pentru Craciun de peste hotare trebuie sa luați in calcul ca pachetul ar putea ajunge la dumneavoastra cu intarziere. Oamenii se plang ca așteapta chiar și cateva saptamani pentru a-și primi coletele…

- BerbecEste ziua perfecta pentru a pune in aplicare ce aveai de gand sa faci pentru oamenii dragi. TaurComunici foarte bine cu cei din jur, semn ca o sa ai succes și la intalnirile de afaceri. GemeniIți gasești echilibrul in plan sentimental. O decizie luata azi iți schimba radical viața. RacLa serviciu…

- Nu mai este un secret faptul ca Anda Adam l-a dat uitarii pe fostul ei soț, iar acum traiește o noua poveste de dragoste. Indragostita pana peste cap de iubitul ei, Yosif, ceea ce se poate vedea din zambetul, care nu-i lipsește niciodata de pe fața atunci cand este in prezența lui, vedeta a plecat zilele…

- Lavinia Parva a devenit mama cand deja avea o cariera bine conturata, dar a pus totul pe planul doi, pentru a se ocupa personal de creșterea fiului ei. Paparazzii SpyNews.ro au dovada timpului pe care il dedica soția lui Ștefan Banica Jr. indatoririlor de mama, fara sa fie ajutata.