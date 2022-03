Stiri pe aceeasi tema

- Ce nu face o femeie pentru a ajunge la timp la intalnirea cu iubitul ei? Raspunsul il gasim in acțiunile Emmei chiar in trafic. Iubita lui Tavi Colen a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in timp ce incalca regulile de circulație pe strazile Capitalei.

- Cuza de la Noaptea Tarziu a demonstrat nu o data, ci de mai multe ori ca este foarte atent atunci cand alege persoanele in compania carora sa iși petreaca timpul! Ei bine, și fiindca este un artist cu un program destul de incarcat, acesta are grija sa stea doar in preajma celor pe care-i indragește.…

- Alexandra Maxim și iubita lui au o relație tare fericita și se pare ca cei doi se gandesc deja la planuri de viitor. Indragostiții au fost surprinși de paparazzii SpyNews pe strazile din Capitala cum au intrat intr-un bloc alaturi de o femeie, iar acest eveniment a dat de ințeles ca și-ar dori sa se…

- Ce-i drept, in ultima vreme Adrian Mutu a cam ieșit din lumina reflectoarelor, insa asta nu-l oprește pe fostul fotbalist sa arate bine in orice moment al zilei și sa se preocupe la maxim de imaginea sa. Iata cum l-au surprins paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro.

- Anca Țurcașiu a trecut printr-un divorț, in urma cu aproape doi ani, iar viața ei s-a schimbat total. Artista a slabit mult și a apelat la cateva intervenții estetice pentru a avea un ten perfect. Vedeta este pregatita sa iși reface viața și spune ca nu este greu de cucerit.„Toata viața am fost. Și…

- Octavian Valceanu nu a ajuns pana acum in atenția publicului cu viața sa personala, dar paparazzii SpyNews.ro au descoperit ca portarul de la Gaz Metan Mediaș are cu ce sa se laude, mai ales la capitolul amoros. Fotbalistul are o iubita frumoasa, pe care o rasfața așa cum se cuvine.

- Iubita lui Luis Gabriel s afla la jumatatea sarcinii, iar artistul o insoțește peste tot. Impreuna i-au surprins și paparazzii SpyNews.ro, care au putut sa vada și ce pofte are Haziran in aceasta perioada. Artistul nu-i refuza niciun capriciu culinar mamei copilului sau.