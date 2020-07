Cum îşi petrec moldovenii vacanţa pe litoralul turcesc Prima cursa charter cu moldoveni care au zburat in Turcia a fost efectuata pe 4 iulie, iar cei 173 de turisti au trecut toate procedurile, respectand masurile anti-COVID-19 si deja se odihnesc pe litoralul turcesc. Urmatorul zbor este planificat pentru data de 11 iulie, iar toate locurile deja sunt ocupate. La fel si in cazul curselor charter planificate pentru data de 14, 16 si 18 iulie. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

