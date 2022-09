Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai indragite proprietați ale Reginei Elisabeta a fost pusa spre inchiriere pe site-ul Airbnb. Este vorba despre o cabana situata pe domeniul Sandringham din Norfolk, scrie itv.com.

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est (CEE) in ceea ce priveste cheltuielile consumatorilor pe alimente in magazinele fizice, potrivit unei companii de investitii imobiliare,

- ANSVSA a anunțat care este produsul retras de urgenta din magazinele Profi. Toti romanii cumpara asa ceva, astfel ca trebuie sa aveți mare atentie! Așadar, ce produs trebuie sa returnați, in cazul ca l-ați cumparat sau sa nu il mai consumați, vedeți un pic mai jos. Produs retras de urgența din magazinele…

- La hotelul la care s-a cazat FCSB lucreaza in restaurant și o tanara din Romania, care dezvaluie cum e viața in Norvegia: „Romanii sunt bine vazuți fiindca sunt muncitori și serioși" Exista romani care traiesc, muncesc și se bucura de viața din indepartatul oraș Stavanger, aflat pe Coasta de Vest a…

- O familie din Botosani isi construieste propria casa eco, din lut si baloti de paie, dupa modelul locuintelor taranesti de acum un secol. Avantajele sunt nenumarate, spune barbatul, inclusiv costurile la utilitati fiind comparabile cu cele ale unei garsoniere. Alexandru Nemtoiu este un botosanean de…

- Pariurile sportive au luat o foarte mare amploare in Romania, iar asta o putem observa cu totii urmarind un meci de fotbal la televizor, in urma numarului mare de reclame la case de pariuri online, sau pur si simplu efectuand o plimbare prin oras, in timpul careia vom observa cat de multe agentii clasice…

- Turismul da semne ca revine la ceea ce era inainte de pandemie. Anul trecut, numarul noptilor de cazare, rezervate online, a crescut cu peste o treime fata de 2020. Sunt tari, printre care si Romania, unde turistii au stat mai multe zile decat in 2019.

- Amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania vor fi anulate. Deputații au votat, astazi, un proiect de lege in acest sens, proiectul fiind dezbatut luni și avand susținerea coaliției de guvernare. Astfel, sumele incasate de stat vor fi restituite. Fii la curent…