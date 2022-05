Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 35 de ani. INNA se bucura de succes atat pe plan național, cat și internațional. E una dintre cele mai iubite cantarețe, una care face furori la fiecare apariție. A marturisit pentru revista VIVA! care e secretul siluetei sale. „Sunt departe de a fi perfecta, dar am și noroc genetic, am…

- Mai sunt puțin peste 24 de ore pana cand, la Moscova, incepe parada militara anuala dedicata Zilei Victoriei in al Doilea Razboi Mondial. Un eveniment cu o mare incarcatura patriotica, in acest an se va desfașura sub semnul razboiului din Ucraina. Iar lucrurile merg destul de prost pentru armata…

- Monica Anghel este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din Romania. Are o voce de invidiat și o silueta asemanatoare. Vedeta a adoptat un stil de viața sanatos și se simte mai bine ca niciodata. Care este secretul Monicai Anghel Monica Anghel a adoptat un stil de viața sanatos și are…

- Daniela Gyorfi are un trup tras prin inel. Multe din doamnele și domnișoarele care o urmaresc o intreaba deseori care este secretul taliei sale. Aceasta a facut sport inca din copilarie și acum adora in continuare sa aiba grija de organismul și de corpul ei. Totuși, cantareața de manele ține o dieta…

- Nicole Cherry arata fantastic dupa prima sarcina. Aceasta și-a revenit spectaculos, iar dupa cateva luni de pauza a revenit pe marile scene și la evenimente. Vedeta a povestit tuturor care a fost metoda pentru a reveni la silueta armonioasa cu care era obișnuita. Mulți dintre cei care o iubesc se așteptau…

- Omul care iubește ceea ce face te va invața mereu sa iubești și tu ceea ce vrei sa realizezi. Nu departe de o implinire sta și ambiția de a te face sa crezi in tine și sa iți dorești mereu mai mult. Blumhanghel Artur Valer este acea persoana care ne va povesti ce inseamna viața dusa la extrem și…

- Neti Sandu este o prezența constanta de ani buni la Pro Tv. Vedeta postului are 62 de ani, dar infațișarea ei este impecabila. De altfel, prezentatoarea pare ca nici nu imbatranește, ea menținandu-și același stil vestimentar și același look de zeci de ani de zile. Care este secretul siluetei sale și…

- Ca sa slabești sanatos trebuie sa te bazezi pe ingrediente nutritive și hipocalorice, reducand considerabil consumul alimentelor procesate și cu un conținut caloric ridicat. Aceasta va fi mereu cea mai buna rețeta ca sa slabești sanatos și sa te menții dupa ce ai dat jos surplusul de grasime. Potrivit…