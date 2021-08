Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu, in varsta de 52 de ani, arata perfect și pare ca are un stil alimentar extrem de strict. In realitate, lucrurile stau altfel, iar jurata de la „Masked Singer Romania” a recunoscut care este placerea ei vinovata atunci cand vine vorba despre alimente, mai puțin sanatoase. „Nu aveam…

- Mihaela Radulescu, in varsta de 52 de ani, a fost invitata in podcastul Cu Inima la Vedere, gazduit de Amalia Enache, unde a facut dezvaluiri despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Puțini sunt cei care știu adevaratul motiv pentru care jurata de la „Masked Singer” a ales sa nasca prin…

- Mihaela Radulescu arata demențial la cei 52 de ani ai sai, iar ca sa le ajute și pe fanele ei sa se mențina la fel de bine ca ea, vedeta a marturisit cum se ingrijește, ce face și ce mananca pentru a avea un trup și un ten de invidiat.

- Mereu exista cale de mai bine in momentul in care ambiția intervine! O vedeta din Romania a demonstrat ca prin lupta și multa munca se poate ajunge la o silueta de invidiat, bucurandu-se acum de forme armonioase. Ce vedeta din Romania a surprins pe toata lumea. Cat de mult a slabit Oana Radu a surprins…

- Actorul și regizorul Robert Downey Sr. s-a stins din viața la varsta de 85 de ani. Fiul sau, Robert Downey Jr., a postat pe rețelele de socializare un mesaj extrem de emoționant. Robert Downey Sr. implinise luna trecuta 85 de ani, iar de cinci ani se lupta cu efectele bolii Parkinson. Cunoscut pentru…

- Liderul USR, Dan Barna, susține ca exista posibilitatea unor tradari in cadrul coaliției de guvernare, tocmai de aceea s-a luat decizia ca parlamentarii coaliției sa participe la moțiunea de cenzura, dar sa nu voteze. ”Am zis sa nu fie 2-3 voturi peste cele ale PSD-AUR, dar este firesc sa…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, iși recunoaște unul dintre marile eșecuri ale mandatului de președinte al liberalilor: scorul dezastruos de la alegerile parlamentare. Orban susține ca nu a mai fost facuta o analiza, insa fiecare liberal știe ca se putea mai mult. ”Partidul National Liberal este…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a evitat sa-l critice voalat pe actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, atunci cand a vorbit la Digi24 despre viitorul partidului. Cițu a ținut mai mult sa scoata in evidența rolul sau avut pana acum in cadrul partidului și viitorul pe care liberalii trebuie sa-l…