Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea, in varsta de 36 de ani, se menține intr-o forma de invidiat. Actrița are un truc la care apeleaza la o anumita perioada, pentru a-și detoxifia organismul. Mai exact, este vorba despre postul intermitent, care o ajuta sa iși curețe organismul.

- Jerry Seinfeld, faimos pentru rolul sau din serialul de comedie „Seinfeld”, a implinit recent 70 de ani, dar se menține intr-o forma fizica de invidiat. Actorul american a dezvaluit cateva dintre secretele succesului sau intr-un interviu acordat jurnalistului Graham Bensinger.

- Pestelele este recomandat pentru continutul ridicat de vitamine A, D, E si B12, minerale precum fosfor, iod, potasiu si grasimi sanatoase. Care este cel mai bun pește pentru consum afla de la dr. Vlad Ciurea. Peștele miraculos ce protejeaza inima, curata vasele de sange de grasimi si reduce riscul…

- Cum te ajuta shake-ul proteic inlocuitor de masa sa obții silueta perfecta Proteinele se pot integra eficient in dieta zilnica prin completarea unei alimentații echilibrate cu shake-uri proteice. Acestea sunt ușor de preparat, pot fi un inlocuitor de masa ideal, stimuleaza creșterea musculara și totodata…

- Andreea Marin a reușit sa ajunga la silueta din liceu dupa mult efort. O perioada lunga de timp a facut mult sport, și-a schimbat dieta și chiar s-a și operat. De sarbatori insa, tentațiile culinare sunt mari, iar pentru a-și pastra kilogramele de acum, vedeta a marturisit ca va manca puțin din toate,…

- Trei bauturi sunt un real ajutor pentru cei care vor sa slabeasca. Ele elimina pofta de dulce din organism și au foarte multe beneficii. Nu au deloc zahar și te ajuta sa te menții in forma, dar mai ales sa scapi de kilogramele in plus. Iata ce trebuie sa bei.

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Natalia Mateuț a vorbit despre cum se menține in forma. Vedeta are o silueta de invidia. Iata ce marturisiri a facut co-prezentatoarea de la Xtra Night Show!