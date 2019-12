Stiri pe aceeasi tema

- Cand ești un influencer de succes, dar ai doar un 1 Euro pe zi, trebuie sa gasești tot felul de soluții pentru a nu renunța la ritualurile de infrumusețare. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan și-au pastrat trucurile de beauty și in calatoria lor pe Drumul Comorilor, in Asia Express și și-au folosit imaginația…

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au lasat lumea digitala și au plecat in aventura vieții lor in cel de-al treilea sezon Asia Express, show ce va incepe la Antena 1 in primavara anului viitor. Deși aveau...

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au devenit cunoscute datorita sfaturilor de beauty și din domeniul modei. Acum, aflate in cursa pentru Asia Express, s-au schimbat destul de tare din cauza vitezei cu care se petrec lucrurile acolo, dar și din pricina condițiilor aspre pe care le-au gasit in Asia. Iata…

- Cantareata Nico si vloggeritele Alina Ceusan si Carmen Grebenisan au facut declaratii despre experienta pe care o au in calitate de concurente ale show-ului „Asia Express - Drumul Comorilor“.

- Alina Ceusan si Carmen Grebenisan au intrat in cursa Asia Express, iar fetele au avut parte de experiențe pe care nu le vor uita curand. Mai mult, gemenele au fost impresionate de munca depusa de intreaga echipa care lucreaza la acest proiect. Show-ul se va difuza in primavara anului viitor, la Antena…

- Datorita succesului lor, Alina Ceusan si Carmen Grebenisan pot fi considerate regine pe retelele de sociazilare. Ele reprezinta o sursa de inspiratie pentru multe tinere datorita muncii lor pe care o fac cu multa pasiune. Blondinele au renuntat pentru ceva timp la spatiul virtual, fiind una dintre echipele…

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au lasat lumea digitala și au plecat in aventura vieții lor in cel de-al treilea sezon Asia Express, show ce va incepe la Antena 1 in primavara anului viitor.

- Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Catalin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buza și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh.