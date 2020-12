Cum iși lumineaza vilele de Craciun Kim Kardashian, Jessica Simpson și Kylie Jenner! Am traversat cu toții un an dificil, iar in perioada asta spiritul Sarbatorilor ne ajuta parca sa uitam, macar pentru o perioada, de probleme. Nici vedetele nu fac excepție. Chiar daca in 2020 nu vor participa la petreceri fastuoase, și-au decorat deja casele de Sarbatori. Kim Kardasgian și Kanye West au ales decorațiuni minimaliste pentru casa lor din Calabasas. In același stil in care vila de 60 de milioane de dolari este, de fapt, decorata și pe interior. Cei doi au acoperit cu luminițe albe toți copacii care…