Guvernul a decis, in ultima ședința, sa treaca in proprietate privata a statului un teren care a adus numai pagube bugetului. Intarzierea de doi ani a actului normativ a insemnat penalitați de aproape 700.000 de lei. Povestea terenului, care se afla in concesiunea Stațiunii de Dezvoltare Pomicola Zalau, este insa mult mai complicata, și arata […]