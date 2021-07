Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile, Adela Popescu trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Vedeta de la PRO TV l-a adus pe lume pe cel de-al treilea copil al ei și al lui Radu Valcan, iar cei doi radiaza de fericire acum cand familia lor s-a marit cu inca un membru. Dezvaluiri dureroase din sala […] The post…

- Bucurie mare pentru Adela Popescu și Radu Valcan. Astazi cei doi au devenit parinți pentru a treia oara, asta dupa ce prezentatoarea TV a anunțat in urma cu doar cateva minute ca a nascut. Au publicat deja primele imagini din maternitate.

- Doar cateva zile au mai ramas pana cand Radu Valcan și Adela Popescu vor deveni parinți pentru a treia oara. Prezentatorul TV a facut declarații la Antena Stars inainte ca vedeta sa aduca pe lume noul membru din familie.

- Adela Popescu (34 de ani) va deveni mama pentru a treia oara in vara anului acesta. Prezentatoarea TV va naște in luna iulie. Adela și soțul ei, Radu Valcan (44 de ani), vor avea un al treilea fiu. Perechea mai are doi baieți, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Adela Popescu a vorbit despre temerile…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt iubiți și indragiți de toata lumea, dar mai ales, se claseaza printre cele mai frumoase cupluri din showbiz, insa puțini sunt cei care știu ce diferența de varsta este, de fapt, intre ei. Va spunem ca intre cei doi este o diferența de zece ani, prezentatorul de la Insula…

- Adela Popescu a postat pe rețelele de socializare o imagine emoționanta alaturi de parinții ei, care i-au insoțit pe ea și Radu Valcan in vacanța din Egipt. Vedeta seamana leit cu cea care i-a dat viața și nu ezita sa se mandreasca pe Internet cu familia ei.

- Fericire mare pentru Adela Popescu și Radu Valcan. Cele doua vedete o țin numai in relaxare și vacanțe de la inceputul anului, spre bucuria lor și a celor doi baieței, Alexandru și Andrei. Frumoasa blondina este cea mai rasfațata mamica, chipeșul ei soț ii face toate poftele posibile. Prezentatorul…