Cum își găsește un soldat rus camarazii morți de frig în tranșee Imagini șocante au fost publicate de armata ucraineana, dintr-o drona. Un soldat rus care verifica de dimineața tranșeele in care au dormit camarazii sai și descopera ca trei dintre cei cinci nu mai traiesc. Armata ucraineana a mai publicat imagini cu soldații ruși trimiși pe front acum, la venirea iernii, cu haine de vara

