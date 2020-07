Stiri pe aceeasi tema

- „Loganii” sunt in topul școlilor cu medii de 10 la Evaluarea Naționala, in Timiș. Elevii de aici au obținut 11 medii de 10 din cele 21 inregistrate in Timiș la Evaluarea Naționala. Doua medii de 10 au obținut elevi de la Liceul Nikolaus Lenau Timișoara, alte doua elevi de la Școala Gimnaziala nr. 24…

- Cum afli nota la Evaluarea Naționala 2020. Anul acesta s-a schimbat totul Elevii care au incheiat clasa a VIII-a sunt emoționați, pana la apariția de rezultate la Evaluarea Naționala 2020. In acest an, școlarii au primit un cod unic de inregistrare. Așa vor putea afla ce nota au luat pe platforma Ministerului…

- INEDIT… Din acest an, pentru prima data, nu vor mai fi publicate numele elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala. Numele acestora va fi inlocuit cu un cod unic la afisarea rezultatelor, indiferent daca vorbim de afisarea de la unitatile de invatamant sau de cele de pe site-ul Ministerului Educatiei…

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2020 ar putea fi anonimizate, in premiera in istoria examenului. Elevii ar putea primi, miercuri, la proba de Matematica, codurile individuale in dreptul carora vor fi publicate notele lor.

- Evaluarea Nationala 2020 incepe luni cu proba de limba si literatura romana, in elaborarea subiectelor nefiind inclusa materia din semestrul al doilea. La prima sesiune a Evaluarii Nationale 2020 s-au inscris 172.482 de elevi care au absolvit clasa a VIII-a, o sesiune speciala urmand a fi organizata…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut mai multe precizari in legatura cu elevii care au temperatura peste 37,3 grade in ziua examenului, cu o zi inainte de prima etapa a Evaluarii Naționale. Ministrul a spus ca temperatura unui elev va fi masurata de trei ori, in cazul in care acesta are temperatura…

- Ministerul Educației a lansat un clip video in care prezinta parcursul elevilor de la intrarea in unitatea de invațamant pana la finalizarea orelor de pregatire pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, care au loc intre 2 și 12 iunie. Astfel, fiecarui elev și profesor i se va lua temperatura la intrarea…

- Anul 2020, din timpul pandemiei de COVID-19, aduce posibilitatea contestarii notei online la Evaluarea Naționala. Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a semnat ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfașurare a Evaluarii Naționale. 15 iunie este data cand…