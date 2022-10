Stiri pe aceeasi tema

- Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, peste 35,151 miliarde kWh, fiind cu 5,3% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021. Potrivit Institutului National de Statistica (INS), iluminatul public a inregistrat o crestere cu 3,8%, iar consumul populatiei…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat decontarea sumei de 5,2 miliarde de lei catre furnizorii de energie, in cadrul schemei de plafonare si compensare a facturilor. In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 118/2021, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, ANRE a aprobat…

- Romania este cel mai mic consumator de energie din intreaga Europa, cu un consum de doar 2,7 MWh pe cap de locuitor, la nivelul anului 2020, arata datele UE citate de Ziarul Financiar. Așadar, propunerea Comisiei Europene de a scadea si mai mult consumul, devine aproape imposibil de aplicat la noi in…

- Casa Poporului, a doua cea mai mare cladire administrativa din lume, are o factura la curent de un milion de lei. Ca sa se reduca din cheltuieli au fost incepute reabilitarile termice, iar instalatiile de iluminat au fost schimbate. In prezent, se afla in derulare un studiu de fezabilitate care analizeaza…

- Un britanic care a intrat in direct in emisiunea „This Morning″ de la televiziunea britanica ITV a caștigat la „Roara norocului” plata facturilor la energie. Variantele posibile de caștig au fost: 1.000 de lire sterline, 3.000 de lire sterline sau achitarea de catre televiziune a facturilor la energie…

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- Guvernul a emis o noua Ordonanța de Urgența prin care vrea sa modifice, din nou, facturile la energie electrica și gaze pe care urmeaza sa le primeasca romanii. Facturile la lumina si gaze pentru clientii casnici se schimba iar, dupa ce Guvernul a emis un act normativ care spune ca documentele trebuie…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2% in perioada ianuarie – aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2%, in timp ce consumul…