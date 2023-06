Stiri pe aceeasi tema

- Minorii care au implinit varsta de 16 ani vor putea sa calatoreasca singuri in afara țarii, daca au acceptul scris al parinților sau tutorelui. Cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali,…

- Procurorii doljeni au comunicat, in urma cu putin timp, primele concluzii privind atacul din Gradina Botanica din Craiova, in urma caruia o tanara de 14 ani a fost ucisa pe loc. Un tanar de 19 ani se afla in stare grava la Spitalul de Urgenta Craiova. Potrivit anchetatorilor, in urma unui conflict spontan,…

- Cine este adolescentul in varsta de 17 ani, presupusul criminal al Melissei, fata care a murit dupa ce a fost injunghiata in Gradina Botanica din Craiova. Potrivit primelor informații, baiatul ar fi elev la Liceul Militar din Craiova.

- Doua autoturisme in care se aflau sase persoane au intrat in coliziune, vineri dimineața, in localitatea Zorile din judetul Giurgiu, relateaza Agerpres.In urma impactului puternic, o fetita in varsta de noua ani și trei femei, dintre care una insarcinata, au fost ranite.„Echipele de salvatori au constatat…

- Pro TV scoate la toamna artileria grea și mizeaza pe o noua producție, adaptata dupa un serial turcesc, la standarde ridicate, cu actori de calibru, scenariu incredibil și calitate cinematografica, așa cum ne-a obișnuit. De aceasta data, producatorii au preferat sa aduca in prim plan figuri noi, cum…

- Dana Rogoz a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca azi, 24 mai, ea și soțul ei, Radu Dragomir, au implinit 19 ani de relație. Au impreuna doi copii, pe Vlad și pe Lia, care a implinit de curand trei ani. Astazi, Dana Rogoz a distribuit pe Facebook, unde e urmarita de sute de mii de…

- Un barbat in varsta de 54 de ani din comuna Zemeș a fost gasit mort in casa. Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este fiul lui, in varsta de 32 de ani. Baiatul victimei susține ca nu stie ce s-a intamplat cu tatal sau, potrivit stirileprotv.ro. Acum este audiat de procurori. Baiatul celui ucis…

- Șase pompieri cu o autospeciala dotata cu accesorii specifice de salvare au actionat joi pentru salvarea unui taur cu o greutate de aproximativ patru sute de kilograme care cazuse intr-o groapa plina cu apa si pacura din apropierea Adapostului de Animale fara stapan si a Centralei Termoelectrice.