- Viața de familie a solistei Britney Spears pare sa fie un haos total, in continuare, in ciuda unei aparențe stabilitați, dupa ce vedeta s-a maritat, recent, iar relația pare sa funcționeze normal, noteaza click.ro. Ei bine, chiar daca Britney a recaștigat, de la tatal ei, tutela celor doi baieți, Sean…

- Afaceristul Codin Maticiuc a anunțat pe pagina lui de socializare ca Ana Pandeli, partenera sa de viața, este din nou insarcinata, iar el urmeaza sa sa devina tata pentru a doua oara. Maticiuc, in varsta de 41 ani, are o relație cu Ana Pandeli. Chiar daca a fost in centrul atenției pentru o lunga perioada…

- Codin Maticiuc mai are un copil. Anunțul a fost facut public chiar de catre cunoscutul om de afaceri joi, 11 august. Partenera sa, Ana Pandeli, este din nou insarcinata. Codin Maticiuc a publicat și prima imagine in care iubita lui apare cu burtica, alaturi de fiica sa mai mica, pe nume Smaranda. Iata…

- Vreme de mulți ani, Codin Maticiuc a ținut titlul de cel mai ravnit burlac din showbizul romanesc. Cunoscut pentru stilul lui excentric, viața de noapte și sutele de domnișoare cu care a tot umblat, Codin Maticiuc pare sa se fi potolit de cand a devenit tata. El și Ana Pandeli formeaza un cuplu de ani,…

- In cadrul parteneriatului „Educație rutiera – educație pentru viața”, copiii Gradiniței P.P. Step by Step Nr. 12 din Alba Iulia și polițiști din cadrul IPJ Alba, au desfașurat o activitate informativ preventiva cu tema „Viața are prioritate”, pentru a sprijini copiii in dobandirea de cunostinte, capacitati…

- Sute de mii de persoane din Romania sunt dependente de droguri, iar situația e cat se poate de grava. E și cazul Cristinei și al lui Ionuț, un cuplu din cartierul Ferentari care se lupta de ani de zile cu substanțele interzise. Ei au devenit parinții a trei copii, dar statutul a decis sa-i ia.

- Anca Serea a dat dovada de spirit de aventura și a plecat cu trenul la Paris, alaturi de trei dintre cei șase copii pe care ii are. Soția lui Adrian Sina și-a luat inima in dinți și a calatorit cu trenul, dar ea și cei mici nu au fost feriți de peripeții.