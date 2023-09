Cum își doresc copiii să arate petrecerea de ziua lor, 4 idei inspirate din universul celor mici Cu toate ca ziua copilului nostru ne bucura, știind cu cata incantare și nerabdare așteapta sa intampine surprizele ce-i vor fi, cu siguranța, pregatite, uneori ne putem surprinde compleșiți de numarul de lucururi pe care le avem de organizat. Pana la urma, este sarcina noastra ca, prin forțe proprii sau delegand ajutoare, sa ne asiguram ca in ziua marelui eveniment toate lucurile merg „ceas”. Ne dorim sa-ți oferim o mana de ajutor pentru a face ca magia sa se intample, așa ca ne-am gandit sa-ți impartașim cateva idei pentru cea mai problematica chestiune pe care o ai de rezolvat inainte de ziua… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii indragiți au intreținut atmosfera, gratarele au sfarait, cuplurile longevive au fost premiate, copiii s-au jucat ore intregi, iar voia buna a fost la ordinea zilei Pe 15 august, o zi extrem de importanta pentru crestinii ortodocsi care praznuiesc Adormirea Maicii Domnului, Ciorogarla petrece…

- O mama a sarit duminica seara de la fereastra unui hotel din Botoșani cu cei doi fii ai ei in brațe. Copiii au cazut pe trotuar și cel mai mic dintre ei, Vladimir, in varsta de 2 ani, a murit. Celalalt copil, Gabriel, care are 3 ani, e in stare critica la spitalul din Iași, medicii fiind extrem de rezervați…

- In dupa-amiaza zilei de 3 iulie 1941, orele 17.00, Armata 3 romana (al carei comandament a fost reinvestit in noaptea de 2 spre 3 iulie 1941 cu atribuții operative) a declanșat acțiunile ofensive pentru eliberarea nordului Bucovinei, ocupat de Uniunea Sovietica in iunie 1940, spune istoricul Alesandru…

- Desparțirea de Gabi Badalau a fost un moment dificil in viața Claudiei Patrașcanu, care i-a schimbat multe percepții despre viața și relația de cuplu. Cantareața de 44 de ani se viseaza mama pentru a treia oara, insa a dezvaluit ca va lua unele masuri cu viitorul sau iubit. In ceea ce privește casatoria,…

- Atunci cand sunt cu mama lor, copiii fac tot ce iși doresc. Noi avem dovada clara a faptului ca frumoasa Claudia Patrașcanu ii lasa in orice loc pe baieții ei și nu este deranjata de nimic din ce aceștia fac. Spunem toate astea pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din…

- Cel mai mare festival online dedicat jocurilor video, Gaming Marathon – Road To Glory, este dedicat, in a doua ediție din acest an, diferitelor generații ce pornesc intr-o aventura de gaming extraordinara. Duminica, copiii leaga prietenii cu parinții in sesiuni de gaming unde experiența și pasiunea…

- Ziua Copilului, la Ștefaneștii de Jos, a fost organizata dupa regulile stricte și stravechi din basme: au fost trei zile de distracție, veselie și magie. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 655 Primaria și Consiliul Local Ștefaneștii de Jos s-au straduit sa le ofere in dar copiilor…

- Ziua Copilului a fost marcata la Lucaceni de catre Asociația Urmașii lui Lucaciu cu un sprijin din partea Primariei Berveni. Mirela Horgoș, președinta Asociației Urmașii lui Lucaciu a pregatit pentru copii numeroase surprize dulci dar și jocuri și momente distractive. Copiii au prezentat in deschidere…