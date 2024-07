Cum își dai seama dacă apa din piscină are prea mult CLOR. Specialiștii demolează un MIT în care cred mulți Soluțiile clorate puse in apa pisconelor au rolul de a dezinfecta apa și de a o patra limpede, insa daca nu este respectata concentrația pot aparea probleme. Plan ROȘU de intervenție la un hotel de 5 stele din stațiunea Olimp. Numeroși turiști intoxicați, dintre care 8 copii. Care ar fi fost sursa „Foarte multe persoane care merg la ștrand sau la piscina și simt miros puternic de clor cred ca in apa s-a varsat o cantitate prea mare din aceasta substanța. Pe ideea ca daca miroase urat sau prea puternic, atunci ceva nu e in regula cu concentrația.Trebuie sa va spun insa ca totul este doar un mit!… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

