Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de cetateni straini cu sedere ilegala au fost descoperiti, in ultima saptamana, de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Romania atrage tot mai multi muncitori straini, mai ales pe timpul verii, cand oamenii de afaceri isi dezvolta proiectele. Cei mai mulți muncitori vin din Turcia, Nepal, Sri Lanka, Congo și India.

- Romania este pe locul 2 intr-un top din toata Europa. Mulți straini aleg sa vina la noi din diverse motive, iar acum au fost aduse in prim-plan lucrurile pe care il adora. Pandemia a deschis ușile muncii de acasa sau a celei remote, iar mulți dintre angajați nu mai sunt legați de un oraș pentru […]…

- Ieri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 236.770 de persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 56.350 mijloace de transport. Pe sensul de intrare in Romania, au fost 124.293 de…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a afirmat, marti, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de presa.

- Numarul turiștilor straini din municipiu e mic, in comparație cu alți ani, semnaleaza proprietarii de apartamente inchiriate in regim hotelier. Problema e sesizata și de organizatorii de evenimente, dar și de Asociația Județeana de Turism (AJT) Sibiu, relateaza Turnul Sfatului . ”Noi avem stornari…

- O serie de organizații care reunesc investitori americani, francezi, nemți și englezi in Romania recomanda Guvernului mentinerea unei cote unice de impozitare si reasezarea sistemului fiscal astfel incat sa stimuleze munca. Luarea de poziție vine in contextul in care PSD cere in Guvern schimbarea…

- The Romanian Constitutional Court (CCR) has ruled that the article of the law on the withdrawal of a doctoral degree is constitutional only if it refers to one that "did not enter the civil circuit and did not produce legal effects". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…