Cum isi bate joc statul de banii romanilor: certificatele energetice - o poveste despre fals, incompetenta si iresponsabilitate

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al IPJ Arges confirma, pentru Adevarul, ca Nicola Inquieto a fost eliberat dupa ce joi, 26 aprilie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat recursul formulat in dosarul in care omul de afaceri italian a fost retinut timp de 30 de zile in baza unui mandat european emis de de Parchetul…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, azi, ca românii pot opta între Pilonul 1 și Pilonul 2 de pensii, precizând ca la nivelul Guvernului va fi o discuție pe aceasta tema. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca statul poate gestiona într-un…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa mearga marti in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PNL, pentru a le spune romanilor, la “Ora prim-ministrului”, unde sunt banii din cresterea economica, “ce se intampla cu tara” si “incotro se indreapta”. Dezbaterile in plenul Camerei Deputatilor la care…

- Afacerea numarul unu Facem tot felul de clasamente și de ierarhii, cu precadere in domeniul economic. Banii fiind, desigur, elementul cel mai important al lumii contemporane. Dar v-ați gandit care e cea mai avantajoasa afacere dintre toate? Voi începe direct cu concluzia: cea mai buna afacere…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- Autoritațile din Jimbolia vor reabilita, cu bani europeni, urmatoarele strazi: Calea Marașești – intre Calea Kikindei și strada Basarabia, strada Ioan Slavici – intre strada Republicii și strada Spre Vest și strada Liviu Rebreanu – intre strada Peter Jung și strada Spre Vest. „Lucrarile…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…