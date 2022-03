Cum își bate joc Poliția Locală de cei care parchează neregulamentar în Sectorul 1 Dupa ce a transformat Sectorul 1 intr-un uriaș depozit de gunoi, primarița Clotilde Armand a gasit o modalitate inedita, dar ilegala, de sporire a incasarilor la bugetul local cu ajutorul polițiștilor locali. Razii blitz de 5-6 minute ale polițiștilor locali pentru… umflarea bugetului local de la Sectorul 1 Restricțiile din pandemie au luat sfarșit, fapt pentru care polițiștii locali de de la Sectorul 1 au ieșit, ca ghioceii primavara, la ”vanatoare” de amenzi impotriva celor care parcheaza neregulamentar pentru a-și face norma de amenzi. O astfel de acțiunea a fost demarata in cursul saptamanii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timisoara – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara, in localitațile Timișoara, Dumbravița…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri buzoieni au aplicat aproape 250 de amenzi, in valoare de peste 66.000 de lei. „In intervalele orar 11.00 – 13.00 și 16.00 – 18.00 polițiștii din cadrul Biroului Rutier Buzau au verificat conducatorii auto care efectuaza transport rutier public de persoane.…

- Politistii de frontiera din cadrul P.P.F. Henri Coanda, in colaborare cu lucratorii vamali, au depistat o femeie, cetatean brazilian, care a incercat sa introduca in tara aproximativ 1 kg de cocaina ingerata in stomac. In cauza, se efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Structura…

- Marina, fetița in varsta de 11 ani care a fost ranita in urma accidentului in care a fost implicata o mașina de poliție, accident ce a avut loc pe 13 ianuarie, pe bulevardul Laminorului, din sectorul 1 al Capitalei, urmeaza sa stea de vorba cu anchetatorii. Vestea s-a aflat de la avocatul Adrian Cuculis,…

- Codul de procedura civila instituie un mijloc procedural particular destinat a inlatura dificultațile ivite in soluționarea cauzelor civile intr-un termen rezonabil și anume tergiversarea procesului civil, potrivit Velicu și Asociații . In paralel, contestația privind durata procesului penal este reglementata…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, care a fost prins conducand cu o viteza de 135 km/h pe un sector de drum unde limita de viteza era de 50 km/h, s-a ales cu permisul suspendat pentru 90 de zile și cu o amenda de 2.900 de lei, in urma unei acțiuni de amploare a polițiștilor Brigazii Rutiere din Bucuresti,…

- Avand in vedere noile masuri impuse, polițiștii timișeni impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu, continua acțiunile in sistem integrat in vederea prevenirii și limitarii raspandirii virusului Covid-19, cat și pentru respectarea legislației. Astfel, in cursul zilei de ieri a.c.,…

- ICCJ a dat cateva hotarari, in ultima vreme, care ar putea desființa parțial sau chiar total restricțiile pandemiei date prin acte administrative venite de la Guvern și de la celelalte autoritați publice din Romania. Avocatul Alexandra Costan, din Alba Iulia, a repurtat la Inalta Curte de Casație și…